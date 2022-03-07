2022/03/07 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معن يشرف على تطوير محلات بلدية الرشيد بغداد – الزمان أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن التنسيق مع السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد لفتح الازقة المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية المحيطة بالفوج الرئاسي في حي العامل.جاء ذلك خلال جولة ميدانية له للاطلاع على اعمال تطوير واكساء محلات 803و 807و 817وشارع الشلامجة […]

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