2022/03/07 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستطلاع عن المعالم السياحية لمدينة (حديثة) (1) حويجة حديثة قريبة من التاريخ القديم والمعاصر للمدينة والنواعير التراثية حديثة – حمدي العطار تذكرنا مدينة حديثة التي تبعد 250 كم عن بغداد بالسياسة والثقافة وبشخصيات كانت تملك بصمة بالسياسة الخارجية العراقية مثل اخر وزير للخارجية قبل الاحتلال الامريكي (ناجي صبري الحديثي) وكذلك (مرتضى سعيد عبد الباقي) واساذ […]

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