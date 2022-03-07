2022/03/07 | 21:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EcUS3IVyfns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة كييف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).