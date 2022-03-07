بعد انتحاره وترك رسالة بخط اليد.. بغداد اليوم تزور عائلة العقيد غني وتكشف تفاصيل خطيرة (فيديو)

2022/03/07 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت (بغداد اليوم) مقطعا مصورا اثناء زيارتها لعائلة العقيد، غني ساجت خلف، توضح فيه التفاصيل الكاملة لما حدث.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن انتحار معاون مدير قسم الادارة المقر المسيطر النخيب في قيادة عمليات كربلاء العقيد، غني ساجت خلف، لاسباب مجهولة.

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