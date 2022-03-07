وزارة الكهرباء تستعد لفصل الصيف وتناقش جاهزية المنظومة الوطنية

2022/03/07 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت غرفة عمليات وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر الوزارة ترأسه المكلف بمهام وزير الكهرباء المهندس عادل كريم بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، والمديرين العامين لدوائر مقر الوزارة والشركات العامة، لمناقشة جاهزية المنظومة الوطنية لموسم الصيف القادم .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تناول الإجتماع الطاريء الذي استمر […]

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