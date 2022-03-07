التجارة ترهن انخفاض أسعار المواد الغذائية بتوزيع حصتين قبل رمضان

2022/03/07 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة التجارة، الاثنين، استنفار الأجهزة الرقابية لمحاسبة التجار المحتكرين وباعة المواد الغذائية ممن يرفعون أسعارها، فيما أشارت إلى أن توزيع حصتين من السلة الغذائية قبل شهر رمضان سيسهم بتخفيضها.وقال معاون مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري جبر للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/ إنه “في كل عام نعاني من مشكلة الاحتكار من […]

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