بريطانيا تريد

2022/03/07 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إلى الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على النفط والغاز الروسيين نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا.

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