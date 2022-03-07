2022/03/07 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نائب مساعد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيّة لشؤون العراق وإيران جينيڤر گافيتو، بحضور السفير الأميركيّ لدى العراق ماثيو تولر ، ومديرة الأمن القوميّ للعراق وسوريا زهرة بيل، الأوضاع الراهنة في العراق.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أميركيين الأوضاع الراهنة..



ماذا عن خلافات بغداد وأربيل؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أميركيين الأوضاع الراهنة.. ماذا عن خلافات بغداد وأربيل؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أميركيين الأوضاع الراهنة.. ماذا عن خلافات بغداد وأربيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).