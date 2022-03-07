2022/03/07 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ، جينيڤر گافيتو، ملف المفاوضات مع السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نائب مساعد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيّة لشؤون العراق وإيران جينيڤر گافيتو، بحضور السفير الأميركيّ لدى العراق ماثيو تولر، ومديرة الأمن القوميّ للعراق وسوريا زهرة بيل".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك بين بغداد وواشنطن، وناقشا الجانبان الوضع العراقيّ ومسألة تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة والعقبات التي تواجهها، كما تطرقا إلى المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكيفية إيجاد حلول عملية لحل هذه المشاكل".

وتابع: "شهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة و الوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة".

وبين أنه "تم الإشارة إلى مباحثات فينا بين الجُمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانيّة و الولايات المتحده الأمريكيّة والدول المعنية الأخرى".

وأشار إلى "تمني وزير الخارجيَّة فؤاد حسين الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة القادمة".

ولفت إلى أنهما "تطرقا أيضاً إلى سوق النفط العالميّ وزيادة أسعاره وتاثير ذلك على الدول النفطيّة والدول غير المنتجة للنفط حيث إنَّ أرتفاع الأسعار بصورة عامة تؤثر على دول الغير منتجة للنفط وخاصةً الدول الأفريقيّة بصورة سلبيّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وأمريكا يبحثان ملف المفاوضات مع السعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وأمريكا يبحثان ملف المفاوضات مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).