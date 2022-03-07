2022/03/07 | 22:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرفة عمليات الوزارة : نستعد مبكراً لموسم الصيف المقبل ووجهتنا القادمة نحو كهربة المدن الريفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/07 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرفة عمليات الوزارة : نستعد مبكراً لموسم الصيف المقبل ووجهتنا القادمة نحو كهربة المدن الريفية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرفة عمليات الوزارة : نستعد مبكراً لموسم الصيف المقبل ووجهتنا القادمة نحو كهربة المدن الريفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).