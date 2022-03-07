نوير يعود لحراسة عرين بايرن ميونخ أمام سالزبورغ بدوري الابطال

2022/03/07 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان أن الحارس مانويل نوير الذي خضع لجراحة في ركبته في فبراير الماضي سيعود لحراسة عرين الفريق البافاري الذي يستقبل سالزبورغ النمساوي بدوري الأبطال.ومن المقرر أن يستضيف البايرن فريق سالزبورغ غدا الثلاثاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن مباراة […]

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