اجتماع بين بغداد وواشنطن حول الحرب الروسية - الأوكرانية وأسعار النفط

2022/03/07 | 22:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة الخارجية، الإثنين، نتائج اجتماع بين وزير الخارجية العراقي ومساعد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيّة لشؤون العراق وإيران جينيفر كافيتو حول تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت الوزارة في بيان، إنّ "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل نائب مساعد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيّة لشؤون العراق وإيران جينيڤر گافيتو، بحضور السفير الأميركيّ لدى العراق ماثيو تولر، ومديرة الأمن القوميّ للعراق وسوريا زهرة بيل".

وأضاف البيان، أنّ "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك بين بغداد وواشنطن، ومناقشة الوضع العراقيّ ومسألة تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة والعقبات التي تواجهها، فضلاً عن المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكيفية إيجاد حلول عملية لحل هذه المشاكل".

وأوضح البيان، أنّ "اللقاء شهد مناقشة عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا وكيفية تأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة والوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة"، مؤكدًا "الإشارة إلى مباحثات فيينا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكيّة والدول المعنية الأخرى".

وقال البيان، إنّ "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تمنى الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة القادمة"، مبينًا أنّ "المناقشات شملت سوق النفط العالميّ وزيادة أسعاره وتأثير ذلك على الدول النفطيّة والدول غير المنتجة للنفط حيث إنَّ ارتفاع الأسعار بصورة عامة يؤثر على الدول غير المنتجة للنفط وخاصةً الدول الأفريقيّة بصورة سلبيّة".

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