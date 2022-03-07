"دخولي للمملكة انتهى".. صحفي "أتلانتيك" يعدد اختلافات "النسخة السعودية" من حواره مع محمد بن سلمان

2022/03/07 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر غرايمي وود الكاتب الصحفي بمجلة "ذا أتلانتيك" The Atlantic، الأحد، مقالا عن الجدل المثار بسبب حواره مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي نشر مقتطفات منه ممزوجة مع انطباعاته، الخميس الماضي، بينما نشرت وسائل الإعلام السعودية ال

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