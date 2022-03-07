تأكيدات حكومية بشأن وضع المياه ومؤشرات إيجابية للموسم الصيفي للزراعة

2022/03/07 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، ثلاثة معطيات لخطة زراعة الموسم الصيفي، وفيما أكدت أن الإيرادات المائية مطمئنة، أشارت إلى أن معدلات الملوحة في شط العرب “معقولة” مقارنة بالأعوام السابقة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموراد المائية علي راضي ثامر للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “الخطة الزراعية توضع بشكل مشترك بين وزارتي الزراعة […]

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