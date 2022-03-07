إصابة شخص بمشاجرة شرقي بغداد

2022/03/07 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة شخص بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة واطلاق نار وقع مساء اليوم ضمن الشارع العام منطقة البلديات بين شخصين اصيب على اثرها احدهما".

وأضاف المصدرأن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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