في بابل.. العثور على جثة 'ممرضة' داخل مستشفى

2022/03/07 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثة "ممرضة" داخل مستشفى في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة تعود لممرضة داخل مستشفى الجمهوري في محافظة بابل".وأضاف المصدر أن "هناك معلومات اولية تفيد بانتحار المعاونة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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