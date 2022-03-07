2022/03/07 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، مع محافظ كربلاء والقيادات الأمنية في المحافظة آليات تعزيز العمل الاستخباري.وقال الشطري خلال وضعه حجر الأساس لمشروع بناية مديرية أمن كربلاء المقدسة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "بحثنا مع محافظ كربلاء والقيادات الأمنية في المحافظة آليات تعزيز العمل الاستخباري وبما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الامني".وأضاف: "نحن في جهاز الأمن الوطني ماضون بأداء ما علينا من واجبات تجاه شعبنا ولاسيما ملفات الارهاب والمخدرات والجرائم المنظمة"، لافتا الى ان "لأمن الوطني سيكون حاضراً اينما يكن التحدي او الارهاب و الجريمة ".واشار الى ان "كربلاء المقدسة محافظة حساسة ومهمة ومَقصداً لملايين الزائرين الامر الذي يضاعف علينا المسؤولية الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطري يبحث مع محافظ كربلاء آليات تعزيز العمل الاستخباري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطري يبحث مع محافظ كربلاء آليات تعزيز العمل الاستخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).