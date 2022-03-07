محمد قاسم يطمئن جماهير القيثارة ويؤكد استعداده لمباراة النفط

2022/03/07 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأن لاعب فريق الشرطة محمد قاسم، جماهير القيثارة الخضراء بشأن جاهزيته لمباراة الغد أمام النفط.وقال قاسم لـ”ايرث نيوز” إن “لياقتي البدنية في وضع جيد وانا جاهز لخوض مباراة الغد أمام النفط، التي نسعى من خلالها الى مواصلة التواجد في صدارة الدوري الممتاز”.واضاف ان “الكادر الطبي منحني الضوء الاخضر لخوض المباراة والانباء […]

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