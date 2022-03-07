نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية.. وتضارب بشأن النتائج

2022/03/07 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت تصريحات الوفدين الروسي والأوكراني بشأن نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية التي عقدت الاثنين، في ظل استمرار الحرب في يومها الثاني عشر.

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