تعرف على الميزة الجديدة في واتساب

2022/03/07 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تطور منصة واتساب ميزة جديدة يمكن أن تسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات للرأي عبر الدردشات الجماعية.وتعمل خدمة المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم حاليًا على بعض الميزات التي لم يتم تقديمها بعد لمختبري الإصدارات التجريبية، بما في ذلك القدرة على الرد على رسائل محددة باستخدام الرموز التعبيرية.وتتاح ميزة استطلاعات الرأي الجماعية حاليًا في […]

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