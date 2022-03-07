"أخرجونا قبل أن نموت".. فيديو يظهر بكاء طلاب هنود محاصرين في أوكرانيا

2022/03/07 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بأكثر من 700 طالب هندي في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا والتي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً من الحدود الروسية.

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