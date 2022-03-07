مرور كركوك تشدد على محاسبة هؤلاء السائقين

2022/03/07 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة كركوك، اليوم الاثنين، على التشديد في محاسبة سائقي المركبات الذين لا يملكون رخصة قيادة (إجازة سوق).وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب التوجيهات الصادرة من مديرية المرور العامة، نداء مدير مرور محافظة كركوك عميد المرور (محمد أسماعيل علي) يوجه من خلاله كافة توابعنا على التشديد في […]

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