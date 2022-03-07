"غازبروم" الروسية ترجح مواصلة ارتفاع أسعار الغاز عالميا

2022/03/07 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة "غازبروم" أنها لا تستبعد زيادات أخرى في أسعار الغاز بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين.وقالت الشركة في بيانها: "سجل الغاز اليوم أسعارا قياسية، حيث وصل سعره في مركز TTF في هولندا، إلى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر.لكن شركة غازبروم ليست السبب في ذلك".وانخفض سعر الغاز إلى 2700 دولار بعد تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن إمدادات الطاقة من روسيا لا يمكن استبدالها بين ليلة وضحاها، لذلك تم اتخاذ قرار بمواصلة العمل مع الشركات الروسية في هذا المجال.وظهرت في وقت سابق تقارير، تفيد بأن الولايات المتحدة تناقش مع شركاء أوروبيين إمكانية حظر إمدادات النفط من روسيا.واعتبرت رئيسة شركة "إنجي" الفرنسية، إحدى أكبر شركات الطاقة في أوروبا، كاترين ماكغريغور، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي بشكل كامل.

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