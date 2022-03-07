كمائن ليلية تطيح باثنين من اخطر الارهابيين في ديالى

2022/03/07 | 23:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني، الاثنين، عن الاطاحة باثنين من اخطر الارهابيين في القائمة السوداء في كمائن ليلية بديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كمائن ليلية نفذتها قوات امنية مشتركة في حوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى اثمرت عن الاطاحة باثنين من اخطر الارهابين ضمن القائمة السوداء في المحافظة”.واضاف ان” الكمائن تاتي في […]

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