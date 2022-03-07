روسيا تتحدث عن وصول سعر النفط إلى 300 دولار

2022/03/07 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت روسيا، الاثنين، من أن سعر النفط

قد يصل إلى 300 دولار للبرميل في حال حظر

الصادرات الروسية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري

بوريسوف، أن "الحظر على النفط الروسي

سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العا

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