2022/03/07 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على

جثة "ممرضة" داخل مستشفى في محافظة بابل.

من جانبها، كشفت قيادة شرطة بابل، عن

تفاصيل الحادث، خلال بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "تم فتح تحقيق فوري

لمعرفة مل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بابل.. العثور على جثة "ممرضة" داخل مستشفى والشرطة تكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بابل.. العثور على جثة "ممرضة" داخل مستشفى والشرطة تكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).