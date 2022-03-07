(بغداد اليوم) تنشر اسماء الفائزين بعضوية المكتب السياسي لتيار الحكمة

2022/03/07 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) أسماء الفائزين وتسلسلهم بعضوية المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني.

وتوضح القائمة أسماء الفائزين وتسلسلهم بعضوية المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني بحسب عدد الأصوات.

أدناه نص القائمة:

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