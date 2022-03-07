إسرائيل تؤيد بوتين - يعقوب بن افرات

2022/03/07 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا رفضت إسرائيل الانضمام إلى الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الهادفة لعزل الرئيس الروسي وهزيمته.



ويثير موقف إسرائيل الاستثنائي، والذي يغرد خارج سرب الغرب، تساؤلات كثيرة تصل لدرجة الاستغراب لاسيما وأنها "الولد المدلل" لأمريكا التي تدعمها من دون شروط وبغض النظر عن سياستها القمعية تجاه الفلسطينيين.



إسرائيل لم تنضم إلى الجبهة ضد الاستبدادأمام الغزو ا ......





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