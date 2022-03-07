2022/03/07 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت ادارة شركة نفط ميسان اليوم الاثنين، حرصها على دعم كافة الإجراءات التحقيقية والقضائية التي تهدف الى حماية المال العام ومحاربة الفساد، وذلك تعقيباً على ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن بيان لهيئة النزاهة بخصوص كشف حالة فساد في الشركة.وأوضحت الشركة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انها “قد استكملت جميع الإجراءات الادارية والتحقيقية […]

ظهرت المقالة بعد كشف النزاهة عن فساد..



شركة نفط ميسان تدلي بأول موقف لها أولاً على ايرث نيوز.

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