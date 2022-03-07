البيت الأبيض: بايدن وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤكدون دعمهم لأوكرانيا

2022/03/07 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البيت الأبيض، الوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأكدوا عزمهم على “مواصلة رفع التكاليف على روسيا لغزوها غير المبرر لأوكرانيا”.وقال البيت الأبيض في بيان: “أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا عبر الفيديو اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء […]

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