وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

2022/03/07 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية وقف نشر

البيان اليومي للحالات المسجلة بفيروس

كورونا والحالات التي تعافت والوفيات

بالمملكة، اعتبارا من اليوم الاثنين،

بعد نحو عامين من الإعلان بشكل يومي.

وعلى حسابها في "توي

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