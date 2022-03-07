شركة نفط ميسان تصدر توضيحاً بشأن كشف

2022/03/07 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة نفط ميسان، الاثنين،

توضيحاً بشأن كشف "حالة فساد" من قبل

هيئة النزاهة.

وقالت الشركة في بيان، إنه "تعقيباً على

ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن بيان

لهيئة النزاهة بخصوص كشف حالة فساد في

الشرك

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