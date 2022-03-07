اهم ما صرح به رئيس الامن الوطني اثناء زيارته لكربلاء

2022/03/07 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس جهاز الأمن الوطني حميد

الشطري خلال وضعه حجر الأساس لمشروع

بناية مديرية أمن كربلاء المقدسة لقد

بحثنا مع محافظ كربلاء والقيادات

الأمنية في المحافظة آليات تعزيز العمل

الاستخباري وبما يسهم في ال

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