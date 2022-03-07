2022/03/07 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الاثنين، عن سببان وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية.وقال العلي، لـ(بغداد اليوم) ان "الارتفاع الذي تشهده المواد الغذائية في الأسواق العراقية سببه تأثر التجار بالارتفاع الحاصل في الأسواق العالمية بلد المنشأ وتأثرهم بالبورصات العالمية، ما دعا التجار إلى رفع أسعار بضائعهم بالمخازن باعتبارهم سوف يستوردها بأسعار مرتفعة وذلك بسبب الحرب وزيادة الطلب العالمي عليها".

وبين ان "السبب الاخر، هو سيطر بعض التجار على السوق العراقي، وغياب رقابة حكومية صارمة وشديدة، دفع التجار الى التحكم بالأسعار كما يريدون، ولهذا الرقابة الحكومية مهمة جداً في الوقت الحالي، لمنع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في قادم الأيام".

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