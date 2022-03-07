أمريكا: نقترب من تحقيق اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي

2022/03/07 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اقترابها من تحقيق انفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي.

وقال البيت الابيض "نحن وحلفاؤنا نقترب من تحقيق اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي".

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