واشنطن: لا يمكننا إرسال القوات العسكرية للقتال ضد روسيا

2022/03/07 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، عدم غرسالها اي قوات للقتال ضد روسيا.

وقال البيت الابيض، انه "لا يمكننا إرسال القوات العسكرية للقتال ضد روسيا".

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن البنتاغون كان منذ ديسمبر الماضي يزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات مناسبة للقتال داخل المدن.

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