طهران تنتظر تفاصيل طلب موسكو ضمانات أمريكية وتقرن إطلاق سجناء بالاتفاق النووي

2022/03/07 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬تنتظر‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬‮«‬تفاصيل‮»‬‭ ‬طلب‭ ‬روسيا‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تعقّد‭ ‬المباحثات‭ ‬الهادفة‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي،‭ ‬لكنّها‭ ‬حمّلت‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬الأميركي‭ ‬مسؤولية‭ ‬تأخّر‭ ‬انجاز‭ ‬المفاوضات‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬تربط‭ ‬طهران‭ ‬بين‭ ‬التزام‭ ‬واشنطن‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سجناء‭ ‬امريكان‭ ‬لديها‭.‬ وأتى‭ […]

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