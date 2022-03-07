لو مرّت السحابة النووية فوقنا

2022/03/07 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حين‭ ‬حدثت‭ ‬كارثة‭ ‬التسرب‭ ‬الاشعاعي‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬مفاعل‭ ‬تيشرنوبيل‭ ‬الاوكراني‭ ‬العام‭ ‬‮١٩٨٦‬،‭ ‬عبرت‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬النووي‭ ‬بلدانا‭ ‬عديدة‭ ‬ومنها‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا‭ ‬ومصر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتحدث‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬عن‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬شعوبها،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬صارحت‭ ‬الشعب‭ ‬بما‭ ‬جرى‭ ‬فهي‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬وقائي‭ ‬وستزيد‭ ‬الهلع‭ ‬ليس‭ ‬اكثر‭.[…]

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