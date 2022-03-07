2022/03/07 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬الزمان اتخذ‭ ‬العراق‭ ‬اجراءات‭ ‬اقتصادية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الازمة‭ ‬الدولية‭ ‬والحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬واوكرانيا،‭ ‬اذ‭ ‬ اعلن‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬علاء‭ ‬الجبوري،‭ ‬اتخاذ‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬للاقتصاد‭ ‬اجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتأمين‭ ‬خزين‭ ‬استراتيجي‭ ‬من‭ ‬الحنطة‭ ‬ودعم‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬،‭ ‬ان»المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬للاقتصاد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا،‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬وارتفاع‭ ‬اسعار‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخصص مائة مليون دولار لشراء الحنطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخصص مائة مليون دولار لشراء الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).