فيديو.. شاحنة تخترق بوابة سفارة روسية

2022/03/08 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الإيرلندية رجلا وفتحت تحقيقا، الإثنين، بعد أن صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في دبلن، في ما وصفته السفارة بأنه عمل "إجرامي"

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