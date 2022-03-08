اعتقال شخص متهم بقتل 'أم زوجته' في ميسان

2022/03/08 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة ميسان، الاثنين، عن اعتقال شخص متهم بقتل "أم زوجته" في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز قسم شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث، وبالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت بتنفيذ عملية امنية، اثمرت القبض على متهم (أ ع ج) والمطلوب وفق المادة (406) القتل العمد".

وأضافت أن المعتقل "ارتكب جريم القتل بحق ام زوجته في حادثة وقعت بتاريخ 3-10-2021، وذلك بسبب خلافات ومشاكل عائلية"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولياً".

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