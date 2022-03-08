روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا

2022/03/08 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية بدءا من صباح الثلاثاء.وذكرت وكالة فرانس برس، ان روسيا تعد خطة لتوفير ممرات إنسانية في أوكرانيا وتعلن وقفا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا بدءا من صباح الثلاثاء.من جهته، المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: ان "آراء اليونيسف يجب أن تستند إلى مصادر موثوقة، وندعو كل الزملاء في مجلس الأمن أن يلتزموا فقط بالحديث عن الوضع الإنساني".وأضاف: ان "أمن المدنيين في أوكرانيا ليس مشكلتنا فمن يقصفهم هم المتطرفون الأوكرانيون"، لافتا الى ان "الأوضاع تتفاقم في أوكرانيا بسبب ما يقوم بها الراديكاليون".

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