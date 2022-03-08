البنتاغون: موسكو تحاول تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

2022/03/08 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي، أن موسكو "تحاول تجنيد مقاتلين سوريين"، ويبدو أن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) سيعتمد على مقاتلين أجانب في الحرب على أوكرانيا".

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