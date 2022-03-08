2022/03/08 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت "سرايا السلام"، الثلاثاء، عن صد "تعرض داعشي" في جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت السرايا في بيان، إن "أبطال سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء المقدسة يتصدون لتعرض داعشي في جزيرتها".

وأضافت أنهم "كبدوا العدو خسائر كبيرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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