الحشد يتصدى لتعرض داعــشي في جزيرة سامراء

2022/03/08 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن صد "تعرض داعشي" في جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "أبطال سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء المقدسة يتصدون لتعرض داعشي في جزيرتها".وأضاف أنهم "كبدوا العدو خسائر كبيرة".

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