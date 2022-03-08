الحسيني: انتخابات تيار الحكمة مثالية وسادت فيها الرصانة

2022/03/08 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، محمد الحسيني، اليوم الثلاثاء، على انتخابات الهيئة السياسية للتيار.وقال الحسيني في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "انتخابات تيار الحكمة مثالية وسادت فيها الرصانة والمتانة الانتخابية، وكذلك رصانة الآليات والعد والفرز وعرض النتائج".واوضح، ان "الانتخابات انتجت رئاسة للهيئة العامة تم فيها اختيار 24 عضواً للهيئة السياسية من خيرة القيادات التي شكلت حالة من التنوع العمري".

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