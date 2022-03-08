كندا تفرض عقوبات على 10 أفراد لهم صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

2022/03/08 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على 10 أفراد ‏مرتبطين بالعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.‏

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن: "تعلن كندا اليوم فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد متواطئين في هذا الغزو غير المبرر، ويشمل ذلك كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وأوليغارشيون وأنصار القيادة الروسية".

وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، داخل قلعة وندسور، في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

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