توتنهام يمطر شباك إيفرتون بخماسية نظيفة في البريميرليج

2022/03/08 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسحق توتنهام ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب توتنهام الجديد، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".وشهدت المواجهة تألق كبير من النجم هاري كين الذي سجل ثنائية، وسط فقدان لاعبي إيفرتون القدرة على منافسة نجوم توتنهام في أرضية الميدان.رفع توتنهام بهذا الانتصار رصيده للنقطة الـ45 في الترتيب السابع بلائحة الدوري الإنجليزي بفارق مباراتين عن مانشستر يونايتد الخامس صاحب الـ 47 نقطة.وفي المقابل، يتجمد عدد نقاط إيفرتون عند 22 نقطة في الترتيب الـ 17 بلائحة الدوري الإنجليزي، حيث مازال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة، مواصلا سلسلة نتائجه السلبية مع مدربه الجديد فرانك لامبارد.تقدم توتنهام مبكرا في الدقيقة الـ 14 من عمر المواجهة عن طريق هدف ذاتي سجله مايكل كين مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه، بعد أن اصطدمت الكرة بقدمه وسكنت شباك فريقه.وأضاف الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة "17" المهاجم الكوري الجنوبي هيون مين سون، من انطلاقة سريعة انفرد بها بالمرمى وسجل الكرة بكل سهولة.ونجح في الدقيقة "37" من عمر الشوط الأول، النجم الإنجليزي هاري كين في تسجيل الهدف الثالث لفريقه والأول له في اللقاء من انفراد صريح بمرمى الحارس جوردان بيكفورد.واستطاع الظهير الإسباني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من المواجهة، تسجيل الهدف الرابع لفريقه من تسديدة أرضية بعد عرضية من زميله ديان كولوسيفسكي.وعاد هاري كين في الدقيقة "55" ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه بطريقة رائعة بعد أن استقبل كرة عرضية بتسديدة مباشرة في شباك إيفرتون.

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