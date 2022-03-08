روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار الثلاثاء في مناطق بأوكرانيا

2022/03/08 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الاثنين، وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 07,00 بتوقيت غرينيتش للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

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