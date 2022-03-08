2022/03/08 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت سرايا السلام، الثلاثاء، عن مقتل "إرهابيين" اثنين وتحرير ثلاث عوائل في جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت السرايا في بيان، إنه “بعملية نوعية، سرايا السلام تقتل إرهابيين اثنين وتحرر ثلاثة عوائل كانت محتجزة في جزيرة سامراء المقدسة”.

وكانت سرايا السلام اعلنت قبل ساعات، عن صد "تعرض داعشي" في جزيرة سامراء.

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